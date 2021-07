L’anti-pistage d’Apple, en place depuis iOS 14.5, fait mal aux annonceurs, puisque les utilisateurs peuvent refuser le suivi publicitaire. Les annonceurs l’ont bien compris et préfèrent maintenant investir du côté d’Android plutôt que d’iOS.

Branch Metrics, un cabinet de mesure de la publicité cité par le Wall Street Journal, indique que moins de 33% des utilisateurs d’iOS ont accepté le suivi publicitaire des applications. Ainsi, 67% ont tout simplement refusé et les applications ne peuvent pas pister ces utilisateurs en question. Au vu des résultats, le montant des dépenses des annonceurs sur iOS a chuté d’environ un tiers entre le 1er juin et le 1er juillet, alors que les dépenses sur Android ont augmenté de plus de 10% au cours de la même période selon Tenjin, un autre société de mesure de la publicité.

Pour les annonceurs, l’une des raisons pour lesquelles ils dépensent moins sur la plateforme mobile d’Apple est due au manque de « données granulaires qui rendaient les publicités mobiles sur les appareils iOS efficaces et justifiaient leurs prix ». Avec l’arrêt du pistage, les annonceurs et applications ne peuvent plus faire de la publicité ciblée comme ils le souhaitent. Ils ne connaissent plus les préférences des utilisateurs. Impossible pour eux de consister un profil publicitaire de chaque personne.

Le groupe qui a le plus critiqué (publiquement en tout cas) Apple avec son anti-pistage est Facebook. Le réseau social n’a pas hésité à publier des publicités dans les journaux pour critiquer ce choix. La plateforme a également estimé qu’Apple faisait du mal aux petites entreprises.