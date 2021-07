Nos confrères d’iGen ont déniché une nouveauté sympathique de Plans sous iOS 15. Désormais, il est possible de programmer son trajet quinze jours avant le départ. Et bien entendu, l’app va piocher dans l’historique du trafic sur les routes du trajet – et à la période souhaitée – afin de fournir des informations/estimations sur les conditions de roulage (bouchons probables par exemple). A tout moment, l’utilisateur peut modifier l’heure et la date d’arrivée. Plans recalcule alors un nouvel itinéraire.

Cette fonction n’est pas nouvelle en soi. On en trouve un équivalent sur Google Maps ou Waze par exemple. Et pour tout dire, Apple a encore un peu de travail pour que la nouvelle fonction de Plans soit au niveau des apps concurrentes. Plans limite en effet la programmation à 15 jours du départ quand Google Maps ou Waze n’imposent aucune forme de limitation. Dans tous les cas de figure, les apps vont forcément puiser dans les historiques « routiers » pour anticiper et estimer les conditions du voyage, et l’on voit donc assez mal pourquoi Apple ne parviendrait pas à chercher des infos au delà de 15 jours…

Mais après tout, iOS 15 est encore en bêta, et on aura peut-être droit à une bonne surprise avec la version finale.