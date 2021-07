Apple active la recharge sans fil inversée des iPhone 12 avec la batterie externe MagSafe

La recharge sans fil inversée est désormais une réalité sur les iPhone 12 et c’est possible grâce à la batterie externe MagSafe, annoncée hier. Cela faisait longtemps qu’on entendait parlait de cette possibilité et là voilà maintenant.

Apple indique dans un document que les iPhone 12 peuvent recharger la batterie externe MagSafe quand celle-ci est posée sur le dos de l’appareil. Il suffit de brancher l’iPhone à un adaptateur secteur et le téléphone va se recharger, tout comme il va recharger la batterie externe MagSafe. Lorsque vous chargez l’iPhone et la batterie externe MagSafe simultanément, l’iPhone se chargera à 80% ou plus avant que la batterie externe MagSafe ne commence à se charger.

Les premières rumeurs évoquant la recharge sans fil remontent à l’iPhone 11. Il s’était dit qu’Apple avait abandonné le projet à la dernière minute à cause de différents problèmes. La rumeur a refait son apparition avant la sortie des iPhone 12, mais les bruits de couloir faisaient comprendre qu’Apple allait volontairement désactiver le système d’un point de vue logiciel. C’est effectivement le cas, sachant qu’iOS 14.7 (qui est nécessaire pour utiliser la batterie externe MagSafe) débloque la fonctionnalité.

Pour l’instant, Apple ne va pas aussi loin que Samsung, Huawei et d’autres constructeurs qui permettent la recharge de plusieurs produits. Les utilisateurs aimeraient bien poser leurs AirPods au dos de l’iPhone pour que le téléphone recharge les écouteurs. Mais ce n’est pas possible en l’état. Qui sait, peut-être qu’Apple proposera une autre mise à jour à l’avenir qui débloquera davantage le support pour ce qui est de la recharge sans fil inversée. Ou bien il faudra attendre l’iPhone 13. Après tout, il y a des rumeurs à ce sujet avec notamment une plus grosse bobine.