Avec ce simple spot pour sa prochaine émission « The Problem With Jon Stewart » (exclusivement sur Apple TV+), le célèbre présentateur américain Jon Stewart vient déjà d’effectuer un retour en fanfare, comme en attestent d’ailleurs les nombreux commentaires ultra positifs sous la publication Twitter. Le premier trailer de l’émission est en fait un sketch qui se moque avec une grande férocité des milliardaires astronautes (Jeff Bezos, Richard Branson, Elon Musk). Ces derniers sont montrés comme de purs narcisses égoïstes se livrant littéralement à un concours de b-tes. Hilarant, et malheureusement assez juste sur le fond. Après tout, le tourisme spatial ne concerne que les grosses fortunes, et ces vols pour riches sont montrés en spectacle à une population souvent paupérisée par des années successives de crises.

Sorry for the aborted launch!!! I’m a bad twitterer.

Enjoy this small step for man! pic.twitter.com/6gBHHJLByQ — Jon Stewart (@jonstewart) July 20, 2021

On s’étonne aussi (dans le bon sens), de la grande liberté de ton dont semble jouir Jon Stewart, alors même que l’émission se destine à une plateforme de streaming pourtant réputée pour lisser au maximum ses contenus. Et puis tout de même, Richard Branson en serpillière, on ne s’en remettra pas… The Problem With Jon Stewart sera disponible sur Apple TV+ à la rentrée de septembre. Si tout est de ce niveau… vivement !