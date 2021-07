Pegasus, ce logiciel espion qui fait tant parler de lui cette semaine, a permis de viser plusieurs personnalités politiques, dont Emmanuel Macron. Le président de la République dispose de deux iPhone et les téléphones ont potentiellement été infectés. Une enquête est en cours.

Au vu de sa fonction, Emmanuel Macron dispose de plusieurs téléphones qui sont sécurisés. Le chef de l’État dispose par exemple non pas d’un mais de deux iPhone. Celui qui est présenté comme un « accro au smartphone » est friand d’applications comme WhatsApp et Telegram. Mais voilà, les iPhone n’embarquent pas les éléments nécessaires pour bloquer Pegasus, du moins pas pour l’instant. L’un des numéros du président figure dans la liste des numéros sélectionnés par un service de sécurité de l’État marocain et une enquête détermine maintenant si les iPhone ont été infectés par le logiciel espion, selon Le Monde.

Les deux iPhone ne sont pas les seuls téléphones d’Emmanuel Macron. Il dispose également d’un Samsung Galaxy S7 Edge, un modèle qui a vu le jour en 2016. Mais celui-ci est modifié et utilise la technologie CryptoSmart fournie par Ercom pour améliorer la sécurité. Mais selon des collaborateurs du président, le Galaxy S7 Edge ne rencontre pas vraiment un succès, notamment parce qu’il est limité (le modèle est modifié pour ne pas pouvoir télécharger des applications).

Il y a également un autre téléphone, à savoir un Teorem. C’est un téléphone à clapet qui est très sécurisé avec des communications chiffrées. Un Teorem peut uniquement appeler un autre Teorem.

Naturellement, tout le monde attend qu’Apple fasse le nécessaire au niveau d’iOS et bouche les failles de sécurité exploitées par Pegasus. En attendant cette mise à jour, Apple déclare :

Apple condamne sans équivoque les cyberattaques contre les journalistes, les militants des droits de l’homme et les autres personnes qui cherchent à rendre le monde meilleur. Depuis plus d’une décennie, Apple est à la pointe de l’innovation en matière de sécurité et, par conséquent, les chercheurs en sécurité s’accordent à dire que l’iPhone est l’appareil mobile grand public le plus sûr et le plus sécurisé du marché. Les attaques comme celles décrites sont très sophistiquées, leur développement coûte des millions de dollars, leur durée de vie est souvent courte et elles sont utilisées pour cibler des individus spécifiques. Bien que cela signifie qu’elles ne constituent pas une menace pour l’écrasante majorité de nos utilisateurs, nous continuons à travailler sans relâche pour défendre tous nos clients, et nous ajoutons constamment de nouvelles protections pour leurs appareils et leurs données.