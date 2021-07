Foxconn a finalement subi les inondations en Chine au niveau de son usine de production d’iPhone. Le groupe avait d’abord indiqué qu’il n’était pas concerné au départ, mais la situation a évolué entre temps.

Le Wall Street Journal rapporte que l’usine de Foxconn dans la région de Zhengzhou en Chine a été temporairement suspendue à la suite d’une coupure d’électricité. L’eau s’est infiltrée dans certaines zones de l’usine et les ouvriers ont obtenu des congés. Et comme on peut s’en douter, il s’agit de congés jusqu’à nouvel ordre. Le retour à l’usine fera selon la situation.

La coupure d’électricité est le résultat d’une panne de courant dans toute la ville, qui a mis les installations de Foxconn hors service pendant des heures. L’eau a également pénétré directement dans le campus de Foxconn où les employés dorment. Un ouvrier a déclaré avoir été submergé jusqu’aux cuisses.

À l’arrivée, Foxconn annonce que ses employés sont en sécurité. Le sous-traitant compte faire un don de 100 millions de yuans (13,1 millions d’euros) pour aider les secours en Chine. Apple compte lui aussi faire un don (comme ce fut le cas pour l’Europe), mais le montant n’est pas spécifié. « Nos pensées vont à toutes les personnes touchées par les inondations dans la province du Henan et aux premiers intervenants qui aident les gens à se mettre en sécurité », a déclaré Tim Cook, le patron d’Apple, sur son compte Weibo, l’équivalent de Twitter en Chine.