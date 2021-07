Apple a décidé de réagir au vu des violents orages et inondations en Europe de l’Ouest qui touchent particulièrement la Belgique et l’Allemagne. Tim Cook annonce qu’Apple va faire un don pour aider les secours.

À Liège en Belgique

C’est par le biais d’un tweet que le patron a annoncé le don d’Apple en rapport avec les inondations en Europe. « Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées par les inondations dévastatrices en Allemagne, en Belgique et en Europe de l’Ouest. Apple fera un don pour soutenir les efforts de secours », peut-on lire. Comme c’est souvent le cas avec Apple, le montant du don n’est pas dévoilé publiquement.

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts.

