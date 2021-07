Après une phase de bêta, Apple Music sur Android ajoute le Lossless (audio sans perte) et l’audio spatial pour tous les utilisateurs. C’est disponible dès maintenant avec la mise à jour 3.6.0 de l’application.

Les utilisateurs d’Apple Music sur Android sont donc au même niveau que les utilisateurs sur iOS. Une option « Audio sans perte » (Lossless) a fait son apparition dans la section « Qualité audio ». Il est possible de définir quelle qualité on souhaite avoir au moment d’écouter en Wi-Fi, en 4G/5G ou pour les téléchargements. Il y a « Qualité supérieure » (AAC 256 Kb/s), « Sans perte » (ALAC jusqu’à 24 bits/48 kHz) et « Sans perte haute qualité » (ALAC jusqu’à 24 bits/192 kHz). Apple propose aussi une quatrième option « Haute efficacité » (avec le codec AAC) pour l’écoute en cellulaire. Cela permet de limiter la consommation de data.

L’audio spatial est une autre nouveauté. Selon Apple, cette fonctionnalité à elle seule est l’une des plus importantes dans le milieu de la musique. Le rendu varie selon les musiques. Certains utilisateurs estiment que c’est vraiment moyen sur des morceaux de rock par exemple. Mais dans le même temps, cette expérience sonore 3D apporte un réel avantage à certains titres.

La mise à jour sur Android est aussi l’occasion d’avoir le fondu enchaîné automatique et des améliorations mineures de la fonctionnalité de recherche de la bibliothèque.

Apple Music sur Android est disponible gratuitement depuis le Google Play Store.