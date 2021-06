Apple Music propose depuis quelques heures l’audio spatial avec Dolby Atmos et la qualité lossless. Eddy Cue, le vice-président d’Apple aux commandes services du groupe, a accordé une interview à Billboard suite au lancement.

Pour Eddy Cue, l’audio spatial est vraiment un système important, à tel point qu’il le compare à la première fois qu’on a regardé la télévision en HD :

L’analogie avec cela est évidemment la première fois que vous avez vu la HD à la télévision : vous saviez [quelle qualité] était la meilleure parce que c’était évident. C’est ce qui manque à l’audio depuis longtemps. Il n’y a vraiment rien eu de substantiel. Nous parlons de lossless et d’autres choses, mais en fin de compte, il n’y a pas assez de différence. Mais lorsque vous écoutez pour la première fois et que vous voyez ce qu’il est possible de faire avec Dolby Atmos pour la musique, cela change vraiment la donne. Et donc, lorsque nous l’avons écouté pour la première fois, nous avons réalisé que c’était un élément vraiment très important. Vous avez l’impression d’être sur scène, juste à côté du chanteur, d’être à la gauche du batteur ou à la droite du guitariste. Cela crée cette expérience que, d’une certaine manière, vous n’avez jamais vraiment vécue, à moins d’avoir la chance d’être vraiment proche de quelqu’un qui joue de la musique.