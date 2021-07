Apple a opéré à une modification concernant le support de l’audio spatial sur Apple Music avec ses iPhone et iPad. Des modèles qui étaient annoncés comme compatibles jusqu’à présent ne le sont finalement pas.

Apple indiquait le message suivant pour le support de l’audio spatial d’Apple Music via les haut-parleurs :

Les haut-parleurs intégrés de l’iPhone XR ou modèle ultérieur (sauf iPhone SE), de l’iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou modèle ultérieur), de l’iPad Pro 11 pouces, de l’iPad (6e génération ou modèle ultérieur), de l’iPad Air (3e génération ou modèle ultérieur) ou de l’iPad mini (5e génération)

Le groupe a depuis mis à jour sa page d’assistance (uniquement en anglais pour l’instant) en indiquant :

Les haut-parleurs intégrés d’un iPhone XS ou ultérieur (sauf iPhone SE), d’un iPad Pro 12,9 pouces (3e génération ou ultérieur), d’un iPad Pro 11 pouces ou d’un iPad Air (4e génération).

Comme nous pouvons le voir, l’iPhone XR a disparu de la liste, tout comme les iPad mini 5, iPad Air 3 et iPad de 6e, 7e et 8e générations. Ce n’est en tout cas pas la première fois qu’Apple se veut confus sur le sujet. Le mois dernier, le fabricant parlait du support de l’iPhone 7, avant finalement de changer et de dire qu’il fallait au minimum l’iPhone XR.

Si vous avez un ancien iPhone ou iPad, vous pouvez malgré tout bénéficier de l’audio spatial sur Apple Music. Il faut pour cela utiliser des casques ou écouteurs compatibles. Cela comprend les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, Beats X, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro et Beats Studio Buds.