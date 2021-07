La keynote de l'iPhone 13 serait bien partie pour être en ligne

Il faudra probablement s’attendre à une keynote en ligne pour la présentation de l’iPhone 13, comme ce fut le cas pour l’iPhone 12, indique Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg fait savoir dans sa newsletter Power On qu’un événement physique semble mal parti au vu de la situation sanitaire.

Sans surprise, le choix d’une keynote en ligne et non physique pour l’iPhone 13 est lié au Covid-19. Certains variants, dont le variant delta, n’aident pas et cela impose de nouvelles règles. Apple, par exemple, avait au départ prévu un retour au bureau pour le mois de septembre. Les employés devaient revenir trois jours par semaine, avec le reste en télétravail. Mais Apple a finalement décidé de reporter le retour au bureau et l’imposer à partir d’octobre au mieux. Les employés resteront donc en télétravail pendant ce temps.

Il y a toutefois une différence notable entre 2020 et 2021. L’année dernière, Apple a reporté la présentation et la sortie de ses iPhone 12 parce que le Covid-19 a chamboulé la production des téléphones (et de plein d’autres produits). La keynote avait eu lieu en octobre et la sortie avait eu lieu le même mois pour deux modèles et en novembre pour les deux autres. Cette année, Apple doit annoncer et sortir tous ses iPhone 13 en septembre, comme c’était le cas les années précédentes.