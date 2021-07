Dans la série « une société d’analyse des marchés a encore sorti des chiffres de son chapeau », je voudrais Canalys, grand spécialiste du « bullshitage » et qui nous annonce chaque année depuis 2019 que les ventes de smartphones Xiaomi dépassent celles d’Apple sur le Q2. Mais ici, le ratage tourne au grotesque. Ainsi, il y a quelques jours à peine, Canalys nous annonçait que Xiaomi était désormais le second vendeur de smartphones devant les iPhone d’Apple. Pire encore, Canalys affirmait que les ventes d’iPhone n’avaient progressé que de 1% sur la période. De 38 millions d’iPhone vendus lors du Q2 2020, on passerait donc à 38,5 millions d’iPhone écoulés sur le Q2 2021. Misère.

Et puis les chiffres d’Apple tombent, implacables : le chiffre d’affaires des ventes d’iPhone a progressé de près de 50% sur le Q2, pour s’établir à 39,6 milliards de dollars. 1% d’augmentation des ventes pour une croissance de 50% du CA, c’est bien sûr impossible, à moins qu’Apple n’ait vendu QUE des iPhone 12 Pro/Pro Max. Si l’on s’en tient aux chiffres de Canalys et au CA publié par Apple, le prix moyen d’achat de l’iPhone flirterait en effet avec les 1050 dollars, ce qui est au dessus du prix d’un iPhone 12 Pro (999 dollars). Exit donc les iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone SE et iPhone 11 et iPhone XR. Malaise.

On peut y croire… ou pas

Canalys s’est donc à nouveau pris le mur (violemment même), mais l’on peut malheureusement parier que très peu de médias rectifieront l’info et la mettront à jour : car au vu des chiffres publiés par Apple, Xiaomi n’est sans doute pas le second fabricant de smartphones dans le monde (comme il ne l’était pas en 2020 et en 2019, étant donné que les estimations précédentes venaient aussi de Canalys). Rappelons enfin qu’Apple a des comptes à rendre à la SEC en cas de chiffres manipulés (+ case prison) tandis que Canalys n’a de comptes à rendre à personne, si ce n’est aux médias qui voudront bien se pencher un peu sérieusement sur les chiffres.