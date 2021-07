Amis du rétro-gaming, bonjour ! Les Final Fantasy Pixel Remaster sont de sortie dans l’App Store. Au menu du jour concocté par Square Enix, les trois premiers Final Fantasy revus et corrigés de façon à ce qu’on ne s’éclate pas la pupille à tenter de distinguer quelque chose dans la bouillie de pixels. Ce n’est pas la révolution, mais au moins peut-on constater qu’un réel travail a été fait. Les assets 2D sont refaits (nettement plus fins, sorts et coups spéciaux beaucoup plus jolis à l’œil), les bandes originales ont été réarrangées sous la supervision du grand Nobuo Uematsu, le gameplay a été revu pour le tactile, des options de combats automatiques sont présentes (mais pourquoi ?), et l’on a droit à quelques petits ajouts sympathiques (galerie d’illustration, lecteur de musique, bestiaire à feuilleter, etc.)



Qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit bien des jeux de l’époque, et l’on n’est pas du tout dans le cas de figure du magnifique remake de FF VII sur PS4/PS4 Pro, mais c’est toujours bon à prendre. En revanche, les tarifs sont vraiment très, mais alors très salés. Comptez ainsi 12,99 euros pour Final Fantasy, 12,99 euros pour Final Fantasy II et 19,99 euros pour Final Fantasy III.