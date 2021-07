Apple continue sa chasse aux leakers et les prévient que les fuites de ses produits peuvent être une mauvaise nouvelle pour les clients. Pourquoi ? À cause des accessoiristes.

Une coque d’iPhone 13 Pro Max sur un iPhone 12 Pro Max

Dans une mise en demeure adressée à un leaker en Chine, Apple indique que des accessoiristes peuvent être tentés de créer des produits avec des dimensions qui ne sont pas les bonnes, en se basant sur les fuites et autres rumeurs. Cela peut se jouer en quelques millimètres parce que les fuites ne sont pas toujours précises. À l’arrivée, le client est déçu parce que son accessoire, comme une coque, ne correspondant pas exactement avec son iPhone.

« Il est évident que lorsque les informations non publiées sur le design et les performances des produits Apple sont maintenues confidentielles, elles ont une valeur commerciale réelle et potentielle », indique Apple. La lettre laisse aussi entendre que le fait de garder secrets les détails des produits non commercialisés a une valeur pour les parties tierces.

Apple poursuit en assurant s’efforcer « de prendre des mesures strictes pour préserver la confidentialité de toute information ». Son objectif, selon ses dires, est de surprendre le consommateur. Ce côté surprise « est un élément important de l’ADN de l’entreprise ».

Cela fait plusieurs semaines maintenant qu’Apple vise des leakers en Chine qui ont publié des informations sur les iPhone et d’autres produites avant l’officialisation. Il y a notamment eu Kang le mois dernier. Le dernier leaker dans le viseur du fabricant semble être Mr White. Apple l’a menacé et veut qu’il dévoile ses sources.