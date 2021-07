Deux minutes à peine après la publication de l’article, Elon Musk en personne a réagi via un tweet et a démenti ce qu’affirme le journaliste Tim Higgins. « Higgins a réussi à rendre son livre à la fois faux et ennuyeux », a indiqué le patron de Tesla avec des Emojis qui rigolent.

Higgins managed to make his book both false *and* boring 🤣🤣

Dans un autre tweet, le dirigeant de Tesla indique n’avoir jamais discuté avec le patron d’Apple. « Cook et moi n’avons jamais parlé ou écrit l’un à l’autre. À un moment donné, j’ai demandé à rencontrer Cook pour parler de l’achat de Tesla par Apple. Aucune condition d’acquisition n’était proposée. Il a refusé de me rencontrer. Tesla valait environ 6 % de sa valeur actuelle ».

Cook & I have never spoken or written to each other ever.

There was a point where I requested to meet with Cook to talk about Apple buying Tesla. There were no conditions of acquisition proposed whatsoever.

He refused to meet. Tesla was worth about 6% of today’s value.

— Elon Musk (@elonmusk) July 30, 2021