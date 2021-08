Apple a décidé de retirer Unjected de l’App Store. Cette application, qui se fait surnommer « le Tinder des anti-vaccins » n’a pas respecté certaines règles en rapport avec le Covid-19 en diffusant de fausses informations.

Un premier signalement de Google

L’idée derrière Unjected est d’avoir une communauté « de personnes partageant les mêmes idées et soutenant l’autonomie médicale et la liberté d’expression », selon leurs créatrices. L’utilisateur se crée un profil, peut matcher avec d’autres personnes qui partagent les mêmes idées et ensuite entamer une discussion. Tinder fonctionne de la même façon.

L’application a récemment ajouté un flux social et beaucoup de fausses informations ont circulé dessus. Google a contacté l’équipe derrière Unjected pour noter que la modération n’était pas efficace au niveau de l’application Android et que des changements devaient avoir lieu, sous peine de voir l’application disparaître deux semaines plus tard. Google a repéré des messages qui affirmaient que les vaccins étaient des « modificateurs génétiques avec des ARN messagers expérimentaux », des « armes biologiques » et des « micropuces nanotechnologiques » utilisées pour relier les gens au réseau 5G.

Shelby Thomson, la cofondatrice de l’application, a fait savoir à Bloomberg que son équipe a retiré le flux social pour rester sur le Play Store du côté d’Android. Mais elle annonce déjà son envie de le remettre et espère que Google ne le verra pas.

Unjected disparaît de l’App Store

Pour sa part, Apple a retiré Unjected de l’App Store après avoir été contacté par Bloomberg. Le groupe estime que l’application « fait référence de manière inappropriée à la pandémie du Covid-19 dans son concept ou son thème ». Apple autorise uniquement les applications en rapport avec le Covid-19 quand elles diffusent des informations crédibles sur la santé et la sécurité, et proviennent d’entités reconnues, notamment d’organisations gouvernementales, d’organismes à but non lucratif axés sur la santé et d’établissements médicaux ou éducatifs.

Apple avait au départ rejeté Unjected, avant de finalement l’accepter quand l’équipe avait fait des changements. Mais d’autres changements ont vu le jour avec des mises à jour et l’application ne respecte pas, à ce jour, les règles, d’où le retrait. « Il s’agit d’une violation de nos règles, qui sont claires : si vous tentez de tromper le système, vos applications seront retirées de la boutique », dit Apple.

Selon Apptopia, Unjected a comptabilité au total 18 000 téléchargements. C’est assez peu, mais la communauté dessus pose un problème aux yeux d’Apple et Google. Ce n’est en tout cas pas la première fois que les deux groupes ont des applications dans le viseur pour le manque de modération. En janvier, Apple et Google ont retiré l’application Parler. Mais elle est finalement revenue en avril.