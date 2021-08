L’application Apple TV commence à agacer des utilisateurs qui achètent ou louent des films et n’ont pas de son. Cela concerne aussi bien des utilisateurs qui passent par une Apple TV que d’autres qui utilisent des téléviseurs connectés ou des boîtiers/clé HDMI comme Roku.

Le problème a commencé depuis quelques semaines maintenant et plusieurs utilisateurs se plaignent sur Twitter et d’autres plateformes en ligne. Voici quelques tweets :

Trying to watch the purge on Apple TV and it’s literally no sound on the movie 😒😒😒 — Jennie 4rm the Block (@TERRIfic_IsShe) August 1, 2021

@AppleTV there's no sound on my rented movie and now it won't play at all! — Charlee Waynne (@CharleeWaynne) August 1, 2021

@apple non of your appletv movies working man hit man wifes body guard with no sound — shaunbless (@shaunbless) July 31, 2021

Rented a movie from @AppleTV and per the stat quo: no sound 😒. And they wonder why we bootleg shit 😂 — Dolla DP (@Dolla_DP) July 22, 2021

Il est difficile de savoir ce qui coince avec cette histoire de son manquant sur les films avec l’application Apple TV. Certains spéculent que c’est lié aux DRM (les fameuses protections pour éviter le piratage) et que le téléviseur, l’Apple TV ou autre ne décode pas la partie audio. Mais ce serait surprenant, parce qu’un blocage devrait aussi avoir lieu au niveau de la vidéo si c’était la bonne explication.

Selon 9to5Mac, des clients ont contacté Apple pour ce problème de son et certains ont pu obtenir un remboursement. Mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Apple refuse parfois de rembourser.