Apple a fait enregistrer de nouveaux Mac et Apple Watch auprès de l’Eurasian Economic Commission (ECC). C’est une étape obligatoire avant la mise en vente de nouveaux produits comprenant de l’électronique sur le sol de l’Union économique eurasienne.

Pour les Mac, il y a les références A2442 et A2485. Il est fort probable que ce soit les MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui sont attendus pour cet automne et doivent avoir la puce M1X ou M2. Apple n’est pas très bavard dans son enregistrement, si ce n’est que les deux Mac tournent sous macOS Monterey.

Si l’on en s’en tient aux fuites, ces nouveaux MacBook Pro vont connaître un important changement. En plus d’abandonner les processeurs d’Intel, ils auraient le droit à un nouveau design, un écran Mini-LED, le retour du port HDMI, du lecteur de cartes SD et du port MagSafe, ainsi que le retrait de la Touch Bar.

Vient ensuite l’Apple Watch et on se doute qu’il s’agit de l’Apple Watch Series 7. Il y a six références au total : A2473, A2474, A2475, A2476, A2477 et A2478. Tous les modèles sont annoncés pour tourner sous watchOS 8. Mais Apple n’en dit pas plus sur le sujet.

Les rumeurs pour l’Apple Watch Series 7 font état d’un nouveau design avec notamment des bordures plus fines autour de l’écran et une nouvelle technologie d’écran. Il faut aussi s’attendre à la puce S7 qui serait plus petite, ce qui pourrait permettre d’avoir une plus grosse batterie. Des nouveautés autour de la santé sont également attendues.