Les avocats d’Apple ne partiront pas en vacances. La Cour d’Appel américaine (U.S. Circuit Court of Appeals) vient en effet de débouter un appel de la firme de la firme de Cupertino, jugeant que cette dernière devrait bien faire face à une plainte portant sur des brevets relatifs au cardiofréquencemètre de l’Apple Watch. La plainte initiale a été déposée par la société Omni MedSci, qui accuse Apple de ne pas avoir pris en compte certains de ses brevets. Apple et Omni MedSci s’étaient pourtant rencontrés en 2016 en vue d’un possible partenariat, mais Apple aurait décidé de couper court face au niveau des tarifs de licence de brevets demandés par Omni.

Omni MedSci est la propriété d’un certain Mohammed Islam, un entrepreneur un peu particulier qui possède 6 sociétés et surtout un portefeuille de 150 brevets parfaitement calibrés pour les plaintes en justice. Ce dernier n’a pas hésité à attaquer des firmes aussi que Fujitsu, Alcatel-Lucent, Huawei, Nokia, ou bien encore Siemens. Omni MedSci demande l’arrêt des ventes de l’Apple Watch et le versement de lourdes dommages et intérêts.