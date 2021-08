Un sondage de SellCell révèle que 44% des utilisateurs américains qui ont déjà un iPhone comptent acheter l’iPhone 13. Le détail montre que l’iPhone 13 mini a le moins de succès.

44% veulent acheter l’un des iPhone 13

Dans le détail, 38,2% comptent acheter l’iPhone 13 de 6,1 pouces, 30,8% vont se tourner vers l’iPhone 13 Pro Max de 6,7 pouces et 24% s’intéressent à l’iPhone 13 Pro de 6,1 pouces. La part pour l’iPhone 13 mini de 5,4 pouces est seulement de 7%. Cela confirme encore une fois que le modèle mini n’attire pas les foules. Cela s’est déjà ressenti au niveau des ventes de l’iPhone 12 mini, et ce depuis plusieurs mois maintenant. L’iPhone 13 mini serait d’ailleurs le dernier iPhone mini selon les rumeurs.

Pourquoi acheter l’iPhone 13 ? 22% des utilisateurs disent être excités par l’idée d’avoir l’écran avec un taux de rafraichissement de 120 Hz (contre 60 Hz aujourd’hui). 18,2% espèrent que Touch ID sera sous l’écran. Ils risquent d’être déçus cependant parce que les fuites et autres rumeurs indiquent que ce ne sera pas pour cette année. Aussi, 16% s’attendent à un écran toujours allumé et 10,9% sont impatients d’avoir une encoche plus petite. Attention toutefois : les rumeurs évoquent effectivement une encoche plus petite, mais ce n’est pas un chamboulement pour autant par rapport au modèle actuel. Elle restera bien visible en haut du téléphone.

Parmi les fonctionnalités qui n’attirent pas vraiment les foules (moins de 5% pour chacune d’entre elles), on retrouve de nouveaux coloris pour l’iPhone, un processeur plus puissant, la charge sans fil inversée et du Wi-Fi 6E.

Flop pour les Apple Watch Series 7 et AirPods 3

Le sondage a aussi été l’occasion de se pencher sur l’Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. Les deux produits doivent voir le jour en septembre, aux côtés des différents iPhone 13. C’est une douche froide pour le coup : 72,7% disent ne pas être intéressés par la prochaine montre et 87,1% ne sont pas intéressés par les nouveaux écouteurs.