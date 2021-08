Parallels Desktop 17 est désormais disponible au téléchargement avec la possibilité de virtualiser Windows 11 et macOS Monterey. Il y a également d’autres nouveautés au programme de la nouvelle version.

Les nouveautés de Parallels Desktop 17 sur Mac

Avec Parallels Desktop 17, les utilisateurs retrouvent les habituelles améliorations de performances par rapport à la version précédente. Voici le détail :

Reprise de Windows, Linux et macOS jusqu’à 38% plus rapide

Les graphismes avec OpenGL sont jusqu’à 6 fois plus rapides

Les graphismes 2D jusqu’à 25% plus rapides sous Windows

Il y a également des améliorations spécifiques aux Mac M1 (Apple Silicon) :

Démarrage jusqu’à 33% plus rapide de Windows 10 sur ARM avec la version preview

Performances de disque jusqu’à 20% plus rapides avec Windows 10 sur ARM avec la version preview

Performances graphiques avec DirectX 11 jusqu’à 28% plus élevées

Concernant les Mac avec un processeur Intel, ils ont la connexion réseau jusqu’à 60% plus rapide dans une machine virtuelle sous macOS Big Sur (et plus récent). À noter aussi que tous les Mac bénéficient d’une amélioration de l’usage générale de Windows avec Parallels Desktop 17 à l’aide d’animations plus fluides. C’est possible grâce à un nouveau pilote.

Comme dit précédemment, le gros point de Parallels Desktop 17 est le support de macOS Monterey (aussi bien sur le Mac qu’en tant que machine virtuelle) et Windows 11. D’ailleurs, les utilisateurs peuvent activer Trusted Platform Modules (TPM) afin d’avoir BitLocker et Secure Boot.

Pour ce qui est des Mac Apple Silicon, Windows reconnaît le statut de la batterie de macOS et permet d’activer le mode d’économie d’énergie lorsque le Mac est à court d’autonomie. D’autre part, le logiciel de virtualisation ajoute un gestionnaire de ressources automatique, et ce pour tous les Mac. Il détermine la puissance du Mac et alloue les ressources nécessaires aux machines virtuelles.

Citons également une meilleure gestion pour faire basculer un fichier entre macOS et une machine virtuelle sous Windows. Cela fonctionne même au sein des

Prix et différentes éditions

Parallels Desktop 17 est disponible dès maintenant au prix de 99,99€ pour une licence « à vie » ou 49,99€ pour ceux qui veulent faire une mise à niveau. Il y a également le tarif de 79,99€/an. Cet abonnement permet de passer à la nouvelle version chaque année sans surcoût. À noter qu’il y a aussi la version Pro qui permet d’allouer plus de ressources à une machine virtuelle. Son prix est de 99,99€/an ou 49,99€ pour une mise à niveau. La version Business, quant à elle, coûte 99,99€/an.