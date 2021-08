Les iPhone 14 et les Mac de 2022 devraient passer un cap avec des puces ayant une gravure en 3 nm, contre 5 nm à ce jour. Selon Digitimes, ce sera possible grâce à TSMC, le principal sous-traitant d’Apple qui se prépare à lancer la production en masse.

Le choix d’une gravure en 3 nm pour les iPhone et Mac de 2022 devrait permettre d’améliorer les performances tout en réduisant la consommation d’énergie. Les utilisateurs peuvent donc s’attendre à plus de puissance avec davantage d’autonomie. À voir toutefois si Apple ne prévoit pas certaines fonctionnalités qui pourraient être gourmandes et qui imposeraient à l’arrivée d’avoir une autonomie similaire à celle que l’on retrouve aujourd’hui.

Mais avant d’avoir une gravure en 3 nm sur les produits de 2022, Apple va passer sur la gravure en 4 nm, là encore grâce à TSMC. Selon les bruits de couloir, Apple a déjà réservé la totalité de la capacité de production de TSMC. Les puces gravées en 4 nm seraient destinées à de futurs Mac. Il n’y a toutefois pas d’information quant à la sortie des Mac en question. Est-ce que cela va être les MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui doivent arriver cet automne ? Ces modèles auraient le droit à une puce M1X ou M2.

Concernant l’iPhone 13, Apple compte utiliser une version améliorée de la gravure en 5 nm. Cela concerna la puce A15, dont la production en masse a récemment débuté.