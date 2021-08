Les iPad 8 (2020) reconditionnés arrivent chez Apple

Apple a commencé à vendre des iPad 8 (2020) reconditionnés sur son site en ligne. Ces modèles arrivent 24 heures après les iPad Pro (2020) aussi eux aussi reconditionnés. Cela concerne d’abord les États-Unis.

L’iPad 8 (2020) reconditionné avec 32 Go d’espace de stockage est disponible au prix 279 dollars. Le modèle neuf vaut 329 dollars, ce qui permet d’avoir une remise de 15%. Ce n’est pas excellent, mais c’est toujours cela de pris diront certains. Il y a également le modèle avec 128 Go d’espace de stockage. Ici, le prix est de 359 dollars au lieu de 429 dollars avec le modèle neuf. La remise est un peu plus intéressante avec cette variante, puisqu’il s’agit d’une réduction de l’ordre de 19%.

Chaque iPad a le droit à la même garantie qu’un modèle neuf, est accompagné par tous les manuels et accessoires, dispose d’une nouvelle coque extérieure et d’une nouvelle batterie. Apple place le produit dans une boîte toute blanche. Concernant les accessoires, on retrouve un câble USB-C d’un mètre et un adaptateur secteur.

Apple propose les tablettes en trois coloris. On retrouve gris sidéral, argent et or. Naturellement, le stock varie selon les jours avec tel ou tel modèle qui peut ne pas être disponible. D’ailleurs, il n’y a pour l’instant aucun modèle Wi-Fi + 4G, il faut se contenter des modèles Wi-Fi.

L’iPad 8 a vu le jour en septembre 2020. Cette tablette a un écran de 10,2 pouces et la puce A12. C’est la même que l’on retrouve dans l’iPhone XS, l’iPhone XS Max et l’iPhone XR. Cette tablette n’est autre que l’entrée de gamme chez Apple.