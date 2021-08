Kanye West est un sacré phénomène. L’ex-mari de Kim Kardashian, toujours capable de compositions géniales (comme l’électrique et très hot Fade), attire le public comme un super aimant. Le 22 juillet dernier, lors de la sortie de l’album Donda, 3,3 millions de personnes avaient regardé le live-stream de Kanye West diffusé sur Apple Music, soit un record absolu de vues pour le service. Le 5 août dernier, Kanye West a battu son propre record de vues avec un live-stream suivi en direct par 5,4 millions de personnes !

Et si l’on en croit Billboard, les retombées financières de ces deux lives sont déjà colossales, avec pas moins de 7 millions de dollars engrangés en vente d’albums et de goodies. L’album Donda devait sortit initialement le 23 juillet dernier, mais les sources indiquaient alors que Kanye West travaillait toujours dessus. Donda a finalement été dévoilé dans son intégralité lors du second stream, et sera disponible sur Apple Music demain 13 août.