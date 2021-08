L’été est un trimestre important pour Foxconn qui assemble la plupart des nouveaux iPhone d’Apple. L’histoire se répète cette année avec la production des iPhone 13. Mais le sous-traitant fait comprendre que le smartphone d’Apple est touché par la pénurie de composants.

Apple avait déjà préparé le terrain lors de ses précédents résultats financiers. Le groupe avait noté que la situation avec la pénurie des composants serait plus importante pour l’été, au point qu’elle devrait concerner l’iPhone en plus des Mac et des iPad. Cela se confirme un peu plus aujourd’hui avec Foxconn.

Foxconn a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre et ils sont positifs : +30%. Mais le sous-traitant s’attend seulement à une hausse entre 3% et 15% pour le trimestre en cours, alors qu’il s’agit normalement de l’un des plus importants de l’année avec la production des nouveaux iPhone. Il dit être dans une situation de « attendre et voir ce qui se passe » au vu du nombre de cas de Covid-19 en Asie.

« La situation épidémique semble s’aggraver en Asie », a déclaré Liu Young-way, le président de Foxconn. « L’Asie étant la principale plaque tournante mondiale pour les composants électroniques, il convient de surveiller de près si l’épidémie aura un impact sur la chaîne d’approvisionnement globale », a-t-il ajouté, en faisant référence à la chaîne d’approvisionnement des produits technologiques.

Ce point est embêtant pour Apple qui aurait commandé 90 millions d’iPhone 13 à ses partenaires de production pour cette année. Cela représente une hausse de 20% par rapport aux iPhone 12 sur la même période.