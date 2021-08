A 19 ans seulement, Billie Eilish maitrise déjà à merveille les outils de com. Après avoir fait la promo de son dernier album, Happier Than Ever, sur Spotify, l’artiste met le cap sur Apple Music avec un spot qui met en valeur le rendu Spatial Audio d’Apple Music. Happier Than Ever bénéficie en effet du nec plus ultra des formats reconnus par la plateforme de streaming musical, avec la comptabilité Spatial Audio (Dolby Atmos), l’Apple Music Lossless et même le label Apple Digital Master (enregistrement digital haute fidélité).



Concernant le spot, la qualité de production est une nouvelle fois au rendez-vous, ce qui n’est pas vraiment une surprise. Apple tient visiblement à faire du Spatial Audio l’un des points forts de sa plateforme, un « standard » presque, alors même que cette technologie de rendu sonore est pourtant loin d’être une nouveauté.