Cela semblait à priori une bonne » mesure de la part d’Apple : Apple Music versera 10% de revenus supplémentaires aux artistes qui enregistreront leurs morceaux et albums en Spatial Audio/Dolby Atmos, une façon comme une autre de promouvoir ce type de rendu sonore sur la plateforme. Oui mais voilà, il semblerait désormais que cette incitation financière ne soit pas au goût des labels indés, dont certains représentent des artistes tels que Phoebe Bridgers, Adele et Vampire Weekend. Ces derniers estiment que le « bonus » Spatial Audio va surtout profiter aux grosses maisons de disques et aux artistes déjà couverts d’or et de succès, sachant que ce mode d’enregistrement nécessite du matériel très coûteux et souvent trop cher pour les petites structures.

Pour les labels indépendants, (Beggars Group, Partisan Records, Secretly) l’offre d’Apple profitera donc de façon disproportionnée aux poids lourds du secteur et détournera des fonds disponibles d’autres artistes qui en auraient pourtant nettement plus besoin. Il existe aussi des craintes concernant les montants versés aux artistes qui continueront d’enregistrer de façon classique : Apple Music n’augmenterait pas son enveloppe globale de rémunérations, ce qui signifie que les +10% versés à certains artistes seront sans doute récupérés ailleurs.