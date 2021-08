Depuis quelques semaines, l’Europe fait à nouveau pression pour que les smartphones adoptent tous le même port de recharge, soit l’USB-C. Pour Apple, ce n’est clairement pas une bonne nouvelle. Certes, la firme de Cupertino a bien délaissé le Lightning pour l’USB-C sur ses iPad Pro, mais souhaiteraient tout de même garder les avantages de sa technologie maison sur ses iPhone.

La firme de Cupertino a publiquement taclé la stratégie de l’Europe dès le mois de janvier 2020. 1 an 1/2 plus tard, les crispations sont toujours aussi vives. Pour un certain nombre d’analystes, Apple fera tout pour éviter d’en passer au port USB-C sur l’iPhone, jusqu’à proposer sur le marché européen un iPhone sans aucun port, un iPhone qui se rechargerait donc uniquement via le MagSafe.

Le leaker Jon Prosser était sans doute allé un peu vite en besogne (Apple ne présentera pas d’iPhone sans ports cette année), mais il n’est pas interdit de penser qu’Apple pourrait remettre ce projet sur la table en 2022, dès lors que l’Europe aura définitivement statué sur le port de recharge « universel ». Un iPhone sans aucun ports physiques offrirait aussi l’avantage de se différencier radicalement du reste de l’industrie, et Apple aime tellement se différencier…