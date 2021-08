Counterpoint a fait ses petits calculs de Pdm pour le marché du smartphone en Europe, et c’est un peu comme à l' »Ecole des fans » : tout le monde a droit à sa médaille en chocolat. Si l’on prend en compte l’Europe dans sa version étendue (+ Russie et pays de l’est) Xiaomi est globalement le grand gagnant du Q2 2021 et passe en tête du marché devant Samsung et Apple. Si l’on exclut la Russie de l’équation ou que l’on s’intéresse uniquement au marché du smartphone dans les pays de l’Est, c’est alors Samsung qui est devant Xiaomi et Apple. En revanche, Apple règne en maitre en Europe de l’Ouest, devant Samsung et et Xiaomi.

S’il y avait un enseignement à tirer de ces classements, c’est sans doute que les parts de marché des uns et des autres sont énormément tributaires du revenu moyen des populations. L’iPhone est cher, et c’est donc en Europe de l’Ouest, où les salaires sont bien supérieurs en moyenne à ceux des pays de l’Est ou de la Russie, que le mobile d’Apple cartonne. Est-ce à dire que l’iPhone cartonnerait aussi en Russie ou dans les pays de l’Est si les salaires y étaient meilleurs ? Je vous laisse seuls juges de la réponse chers lecteurs…