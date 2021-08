Les prochains iPad pourraient bien changer de châssis pour passer sur du titane. Selon Digitimes, Apple envisage ce choix, mais le fabricant sait que cela représenterait une hausse des coûts et cela pourrait bien ne pas être un point positif au niveau des consommateurs.

Le mois dernier, des bruits de couloir faisaient état d’un châssis en titane non pas pour l’iPad, mais pour les iPhone de 2022. À cela s’ajoute que de précédents brevets d’Apple ont justement évoqué un tel usage pour différents produits, dont l’iPhone, l’iPad et le MacBook. Il semble donc bel et bien que quelque chose se prépare chez Apple, qui choisirait le titane pour la solidité et la durabilité.

Le titane a une dureté relativement élevée qui le rend plus résistant aux rayures par rapport à l’acier inoxydable. Sa rigidité le rend suffisamment durable pour résister aux pliages. Cependant, la résistance du titane le rend difficile à graver. Apple a donc mis au point un processus de sablage, de gravure et de chimie qui permet de donner aux boîtiers en titane une finition de surface très brillante pour un aspect plus attrayant. Apple a également fait des recherches sur l’utilisation de revêtements de surface qui peuvent réduire l’apparition d’empreintes.

Le titane est déjà une réalité chez Apple au niveau de l’Apple Card et d’un boîtier pour l’Apple Watch.