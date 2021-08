Tim Cook est le patron d’Apple depuis 10 ans

Il y a 10 ans, le 24 août 2011, Tim Cook a pris les commandes d’Apple et a ainsi succédé à Steve Jobs. Ce dernier était resté le président du conseil d’administration de l’entreprise, avant de décéder au début du mois d’octobre.

Cela fait 10 ans que Tim Cook est la patron d’Apple

Apple a beaucoup évolué en l’espace de 10 ans sous l’ère de Tim Cook. Certaines décisions sont différentes de la vision de Steve Jobs, et c’est un choix assumé. Mais l’ADN reste la même, a assuré Tim Cook à de multiples reprises. Il l’a notamment fait savoir aux employés 24 heures après son arrivée à la direction. « Apple ne va pas changer », avait-il écrit dans un e-mail.

Le premier produit qui a vu le jour avec Tim Cook aux commandes d’Apple a été l’iPhone 4S. Mais ce téléphone avait été en préparation depuis un moment maintenant. Le premier iPhone à avoir été « réellement » conçu sous l’ère de Tim Cook a été l’iPhone 5. Ce fut le premier iPhone à voir son écran être plus grand.

Quelle fut la nouvelle gamme de produit avec Tim Cook aux commandes ? Ce fut l’Apple Watch en 2014. La présentation a été faite en tant que One More Thing à la fin de la keynote des iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Un autre One More Thing a eu lieu en 2017 avec la présentation de l’iPhone X.

Tout va (très) bien au niveau des finances

Concernant les finances, Apple se porte très bien. Au troisième trimestre fiscal de 2011, Apple a annoncé un chiffre d’affaires de 28,57 milliards de dollars. En 2021, au cours du même trimestre, Apple a annoncé un chiffre d’affaires de 81,43 milliards de dollars, soit près de trois fois plus. L’iPhone a représenté à lui seul près de 39,6 milliards de dollars au dernier trimestre, soit plus que l’ensemble des revenus de la société lorsque Tim Cook en a pris les rênes.

Il y a également du très positif au niveau Bourse. Un investissement de 1 000 dollars dans l’action Apple le 24 août 2011 vaudrait plus de 16 866 dollars aujourd’hui, soit un taux de rendement annuel de plus de 32 % si les investisseurs réinvestissaient tous les dividendes.

En parlant des finances, Apple a passé le cap de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en août 2018. Le cap de 2 000 milliards de dollars a été atteint en août 2020.