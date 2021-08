Il y a récemment eu une rumeur annonçant que l’Apple Watch Series 7 serait disponible avec un boîtier de 41 mm et un autre de 45 mm, au lieu de 40 et 44 mm à ce jour. Cela se confirme un peu plus aujourd’hui.

Sur Twitter, DuanRui a relayé une image de ce qui est vraisemblablement un bracelet en cuir pour l’Apple Watch Series 7 portant la mention 45 mm. L’étiquette s’aligne sur le marquage existant qu’Apple utilise pour désigner les tailles de boîtier des montres.

Apple Watch Series 7

45mm pic.twitter.com/vIjR5mvQ85 — DuanRui (@duanrui1205) August 26, 2021

Apple a d’abord proposé l’Apple Watch avec des boîtiers de 38 et 42 mm. C’est passé à 40 et 44 mm à partir de l’Apple Watch Series 4. Et voilà donc maintenant qu’il serait question de boîtiers de 41 et 45 mm pour l’Apple Watch Series 7. Malgré la différence de la taille du boîtier, l’auteur de la première fuite a précisé que les bracelets existants seraient toujours compatibles.

La présentation de l’Apple Watch Series 7 devrait logiquement intervenir dans le courant du mois de septembre, lors de la keynote de l’iPhone 13. Il y a déjà eu plusieurs fuites à son sujet, notamment avec l’écran qui sera plus grand et le boîtier qui aurait des bords un peu plus plats, comme c’est le cas sur les derniers iPhone et iPad. Une plus grosse batterie serait également présente, tout comme de nouvelles fonctionnalités en rapport avec la santé.