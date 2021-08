Apple a présenté le News Partner Program, qui a pour vocation de donner un coup de pouce aux médias en baissant la commission. Aujourd’hui, Apple prend 30% sur les abonnements lors de la première année, puis 15% au-delà. Le nouveau programme permet d’avoir 15% dès le départ.

Baisse de commission pour les applications des médias

Bien évidemment, le News Partner Program d’Apple n’est pas ouvert à tout le monde. Il y a des conditions pour qu’un média soit éligible. D’ailleurs, Apple vise surtout les médias aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie, puisque le groupe fait le rapprochement avec son application d’actualité Apple News. Celle-ci n’est disponible que dans les quatre pays cités.

Le programme est destiné aux publications avec abonnement qui fournissent leur contenu au format d’Apple News (ANF). L’ANF offre une meilleure expérience de lecture et permet aux éditeurs de bénéficier des avantages de la plateforme. On est loin du simple flux RSS qui affiche (généralement) le texte de l’article, les photos et rien de plus.

Voici l’ensemble des conditions pour être éligibles :

Les participants doivent maintenir une chaîne Apple News rigoureuse en Australie, au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, et publier tout le contenu au format d’Apple News. Pour les éditeurs basés en dehors de ces régions et qui n’ont pas accès à Apple News, ils doivent partager le contenu via un flux RSS.

La fonction principale d’une application de média doit être de fournir un contenu d’actualités original, rédigé par des professionnels.

Les applications des médias doivent être disponibles sur l’App Store et permettre aux utilisateurs de prendre des abonnements avec renouvellement automatique via le système d’achat d’Apple.

Les éditeurs doivent accepter un addendum séparé à l’accord de licence du programme pour développeurs d’Apple.

Le News Publisher Program est accessible aux membres de l’Apple Developer Program dans le monde entier.

Tous les détails à destination des médias et du News Partner Program sont à retrouver sur le site d’Apple.