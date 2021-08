Google a mis en ligne une vidéo se concentrant sur la prise jack de son Pixel 5a et se moquant de Jony Ive, l’ancien designer d’Apple. Cela va aussi bien dans le ton que dans la vidéo elle-même avec le même type de présentation.

« Le cercle. Parfait. Simple. Certains pourraient dire, tout simplement parfait », commence la vidéo de Google, avec un phrasé et un accent britannique bien prononcé comme celui de Jony Ive.

La vidéo de Google n’est pas subtile dans sa tentative de parodier le ton et la voix des vidéos où intervenait Jony Ive. Pour rappel, il fut le designer d’Apple pendant de longues années. Il a quitté l’entreprise en 2019.

Jony Ive et Tim Cook

Il y a des moments intentionnellement excessifs, comme c’était le cas avec les vidéos de Jony Ive. Cependant, bien que Google affirme que la prise jack est une « réalisation glorieuse qui s’inspire de notre passé tout en nous propulsant vers l’avenir », cet avenir n’inclut apparemment pas ses smartphones haut de gamme. En effet, les modèles « a » (comme le Pixel 5a) ont la prise jack, mais pas les autres (Pixel 4, Pixel 5, etc).

En soi, cette vidéo de Google vient taquiner Apple et plus particulièrement Jony Ive. Elle n’est pas méchante. Mais Google sait pertinemment qu’elle va faire parler d’elle, ce qui est un moyen pour lui de mettre en avant son Pixel 5a. Ce modèle n’est toutefois disponible qu’aux États-Unis et au Japon. Le Pixel 6, en revanche, sera disponible en France.