Apple a récemment annoncé des changements concernant l’App Store, mais Spotify ne les trouve pas à son goût. Selon le service de streaming, le fabricant d’iPhone n’a pas répondu aux requêtes concernant ses pratiques jugées anticoncurrentielles.

Voici ce que Horacio Gutierrez, le directeur juridique de Spotify, déclare concernant les changements d’Apple pour l’App Store :

Les concessions proposées par Apple ne traitent pas les aspects les plus fondamentaux des pratiques anticoncurrentielles et déloyales de l’App Store. Ils tentent de distraire les responsables politiques et les régulateurs, et de ralentir l’élan qui est en train de se créer dans le monde entier pour faire face à leur comportement. Apple a été permis d’abuser de sa position dominante pendant des années, et nous continuons à chercher de vraies réformes pour garantir que les entreprises puissent innover et se concurrencer équitablement, sur un pied d’égalité.

Apple's recent "changes" do not address any of the core concerns Spotify and many others have with Apple. @horaciog explains why. #TimeToPlayFair pic.twitter.com/Q442k4JoYX

— Spotify News (@SpotifyNews) August 27, 2021