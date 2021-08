Apple Arcade annonce l’arrivée prochaine d’un nouveau jeu à son catalogue, à savoir LEGO Star Wars Battles. Il sera jouable aussi bien sur iPhone que sur iPad, Mac et Apple TV. Il n’y a pas encore une date de sortie précise.

Dans LEGO Star Wars Battles, vous dirigez une armée dans des batailles multijoueur PvP en temps réel dans des milieux inspirés des lieux de la galaxie. Vous pourrez collecter, améliorer les personnages, troupes, véhicules LEGO Star Wars et former des armées redoutables du côté Lumineux et Obscur. Construisez des tours sur le champ de bataille pour attaquer, défendre et capturer le territoire en avançant vers la base ennemie pour assurer la victoire. Il s’agit d’un jeu dans un style de défense de tours.

Vous pourrez par ailleurs utiliser le plaquage de Force de Dark Vador pour stopper les ennemis, les balancer avec le vent de Force de Luke Skywalker et découvrir les autres capacités décisives de Yoda, Boba Fett et beaucoup d’autres. Soutenez-les avec des troupes et des tours pour créer une armée imbattable qui mettra vos ennemis en pièces.

Comme dit précédemment, il n’y a pas encore une date précise pour LEGO Star Wars Battles sur Apple Arcade. Cela ne devrait toutefois pas tarder. Pour rappel, Apple Arcade compte plus de 200 jeux et coûte 4,99€/mois ou 49,99€/an.