La croissance des iPhone attendue pour être 2 fois supérieure à celle d’Android en 2021

Avec les iPhone 12 qui se vendent bien et les iPhone 13 qui devraient connaître un succès, Apple va frapper plus fort qu’Android en 2021. Selon le cabinet IDC, iOS va faire deux fois mieux cette année.

Les ventes de smartphones devraient être en hausse de 7,4% en 2021. La hausse pour les iPhone serait de 13,8%, contre 6,2% pour les smartphones tournant sous Android. Voici ce qu’explique IDC :

Bien que le Covid-19 ait drastiquement impacté les ventes de 2020, celles de 2021 ont réussi à afficher une croissance minimale par rapport aux volumes de 2019 (pré-pandémie), ce qui nous donne une vision plus précise de l’état du marché. Les plus grands marchés mondiaux — la Chine, les États-Unis et l’Europe de l’Ouest — seront encore en baisse par rapport à 2019, mais les marchés en croissance tels que l’Inde, le Japon, le Moyen-Orient et l’Afrique alimentent la reprise.

Un facteur à prendre en compte n’est autre que la 5G. C’est un élément qui pousse certains à changer de téléphone et acheter un modèle récent. C’est d’ailleurs bénéfique pour les constructeurs, sachant que le prix moyen d’un smartphone 5G est plus important que celui d’un modèle 4G. C’est 634 dollars pour le premier, contre 206 dollars pour le second. Cela représente une baisse de 30% en l’espace d’un an pour ce qui est du modèle 4G.

Concernant les ventes, les smartphones 5G vont représenter 570 millions d’exemplaires en 2021, soit une hausse de 123,4% par rapport à l’année dernière. La Chine est le premier marché de la 5G avec 47,1% des ventes. Les États-Unis le suivent avec une part de 16%.