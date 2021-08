Final Fantasy VIII Remastered (Lien App Store – 20,99 euros – iPhone/iPad) est un très grand classique de la série des Final Fantasy, mais comme à son habitude, Square Enix avait vraiment fait le minimum pour le portage mobile de cette version remastered, et ce malgré un tarif particulièrement élevé au vu de l’âge avancé du titre original (1999). Interface aux fraises, absence de prise en charge des manettes, gestion des sauvegardes franchement datées, les points problématiques étaient légion.



Square Enix a entendu les nombreuses critiques et vient de livrer la mise à jour que les fans attendaient. Au menu, la sauvegarde sur le Cloud, la compatibilité avec les manettes MFi et consoles, la personnalisation de l’interface (enfin !), un petit descriptif des contrôles, et même une fonction tactile pour les Limite Breaks ! Bref, la mise à jour 1.01 permet à ce Final Fantasy VIII d’être enfin à la hauteur de sa réputation, y compris sur mobile, et ce n’était pas trop tôt !