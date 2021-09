Apple Watch Series 7 : la compatibilité avec les anciens bracelets est incertaine

Les fuites de différentes sources ont révélé que l’Apple Watch Series 7 sera disponible en 41 et 45 mm, mais que va-t-il se passer pour les bracelets existants ? Vont-ils être compatibles avec le nouveau modèle ?

Les Apple Watch existantes ont un cadran de 40 mm et un autre de 44 mm. Les premières fuites ont suggéré que les bracelets vont être compatibles avec l’Apple Watch Series 7. Mais le leaker Max Weinbach sème le doute aujourd’hui. « Pour ce que ça vaut, un employé d’un Apple Store m’a dit qu’ils ne recevaient plus de bracelets de 40/44 mm et que la nouvelle Apple Watch utiliserait des bracelets différents qui ne seraient pas compatibles avec les anciennes montres », a-t-il tweeté.

Mark Gurman, journaliste de Bloomberg qui a de bonnes informations, a réagi au tweet en indiquant ne pas être sûr que la déclaration d’origine signifie qu’il n’y aura pas de compatibilité au niveau des bracelets pour l’Apple Watch Series 7. Il confirme malgré tout le stock limité, tout comme il évoque un stock limité pour les iPhone avec les grosses capacités de stockage et l’iPad de 8e génération. « Apple propose également une formation à l’activation de l’eSIM aux employés des magasins avant la sortie des nouveaux téléphones », ajoute-t-il.

Not sure this means that the new Watch can’t use old bands, but yes, stores are running low on current 40/44mm straps. Stock is also low for higher-capacity iPhones, and 8th-gen iPads. Apple is also pushing training of eSIM activation to retail staff ahead of the new phones. https://t.co/IKXcvV0XcS

— Mark Gurman (@markgurman) September 2, 2021