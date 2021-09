L’iPhone 13 permettra de passer des appels et envoyer des messages via satellite, mais ce sera uniquement dans quelques pays selon Mark Gurman de Bloomberg. La liste des pays en question n’est pas encore communiquée.

Quelques pays pour les communications via satellite avec l’iPhone 13

La semaine dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien informé, avait annoncé que l’iPhone 13 proposerait le support des communications via satellite. Mark Gurman avait apporté des précisions quelques jours plus tard, en notant notamment que les communications en question seront uniquement pour les urgences. Il ne faut pas s’attendre à être en mesure de se passer de son opérateur pour exclusivement appeler et envoyer des SMS à ses proches.

Pourquoi uniquement pour les urgences ? Pour les opérateurs déjà, Apple ne cherche pas à se les mettre à dos. Aussi, on imagine bien que ce serait rapidement la pagaille au niveau des satellites si plusieurs millions, voire dizaines de millions de personnes les utilisaient. Ce n’est pas leur usage premier. Un autre élément évoqué par Mark Gurman est le fait que proposer un tel support nécessiterait de nouveaux composants qui, en l’état, n’existent pas.

Deux approches pour le support

Pour rappel, Apple prévoit deux approches pour le support des appels et messages via satellite avec l’iPhone 13. La première permet d’envoyer un message à un contact en cas d’urgence. Les messages seront en gris dans l’application Messages, là où les SMS sont en vert et les iMessages sont en bleu. Le contact sera alerté du message, même s’il a activé la fonction Ne pas déranger. La seconde approche va permettre aux utilisateurs de prendre leur iPhone et signaler un événement nécessitant une urgence, comme un crash d’avion ou des incendies. Des informations, comme les données de santé et la localisation de l’utilisateur, seront partagées avec les secours pour que ces derniers puissent faire des préparations avant de se déplacer. Aussi, des contacts de l’utilisateur recevront un message prévenant l’urgence.