Notre confrère iGen est formel : Apple va bientôt sensiblement augmenter les plus bas salaires de ses employés en France. Cette hausse salariale concernerait 900 employés d’Apple en France (sur 2 258 employés au global). Apple n’a pas encore précisé le niveau de cette hausse, mais notre confrère croit savoir que les employés concernés seront informés du changement de leur salaire durant le mois prochain.

On notera que chez Apple, les salaires démarrent à 22800 euros annuel (brut), soit 1482 euros de salaire net mensuel. Les salaires les plus bas se trouvent principalement au service client ou chez les postes de vendeurs dans les Apple Store. Les salariés les plus expérimentés montent à 58400 euros annuel (brut), soit 3796 euros net mensuel. Pour les postes de manager ou de direction, les salaires peuvent bien entendu exploser la barre des 100 000 euros annuel brut.

Enfin, et sans vouloir faire aucunement polémique, on rappellera tout de même qu’Apple réalise un bénéfice net annuel de 60 milliards de dollars, ce qui laisse largement de la marge pour des hausses salariales plus ou moins conséquentes.