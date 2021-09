L’iPad 8, à savoir la tablette entrée de gamme, connait un stock limite, voire une rupture de stock selon les commerçants. Cela intervient une semaine avant la keynote d’Apple, qui aura lieu le 14 septembre.

Sur l’Apple Store en ligne, un iPad 8 commandé aujourd’hui arrivera entre le 30 septembre et le 7 octobre selon Apple. C’est le cas en France et dans plusieurs pays européens, ainsi qu’aux États-Unis et d’autres régions. En comparaison, les autres iPad (Pro, mini) sont en stock et seront livrés sous quelques jours.

La situation est similaire chez les revendeurs comme la Fnac, Boulanger et Amazon qui eux aussi affichent des délais de l’ordre de plusieurs semaines selon les variantes de l’iPad 8. Amazon affiche d’ailleurs des ruptures de stock pour certains modèles.

Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple demande aux employés des Apple Store de ne pas commencer à spéculer auprès des clients qui pourraient avoir des questions sur le sujet.

The entry level iPad is showing “currently unavailable” and/or shipping delays into October. Apple tells retail employees not to speculate why to consumers. Any guesses why? JK. New ones are coming soon- thinner/faster etc. https://t.co/btCgvwDLbe pic.twitter.com/A1cpGHw1jo — Mark Gurman (@markgurman) September 8, 2021

On peut donc naturellement se demander si l’iPad 9 va voir le jour lors de la keynote du 14 septembre. Il y a déjà eu des rumeurs au sujet de la nouvelle tablette, dont 4 Go de RAM, Touch ID intégré dans le bouton ON/OFF et toujours un port Lightning.