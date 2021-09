Seulement 10% des propriétaires d'iPhone comptent acheter l'iPhone 13

L’iPhone 13 ne va pas réellement attirer les personnes qui ont déjà un smartphone d’Apple. Un sondage réalisé par Savings révèle que seulement 10% d’entre eux ont l’intention d’acheter l’un des iPhone 13. 64% n’ont pas l’intention de le faire et 26% sont indécis.

Parmi les personnes qui comptent acheter l’iPhone 13, 33% ont un téléphone récent (qui a moins d’un an). 37% ont un modèle qui a entre un et deux ans, 19% ont leur téléphone qui a entre deux et trois ans, et 11% ont passé le cap des trois ans. « Le fait que le plus grand nombre de personnes prévoyant de mettre à niveau leur téléphone possèdent leur modèle actuel depuis deux ans au maximum pourrait être lié au fait que certaines personnes financent leur téléphone par l’intermédiaire de leur opérateur mobile plutôt que de l’acheter directement, et que la sortie de l’iPhone 13 pourrait coïncider avec la fin de leur précédent accord de financement », Savings.

Quelles sont les fonctionnalités qui plaisent aux personnes qui comptent acheter l’iPhone 13 ? 27% mettent en avant la possibilité d’appeler et d’envoyer des messages via satellite. Il ne faut toutefois pas s’emballer : ce sera uniquement pour les communications d’urgence. Pour 22%, les améliorations de la photo et de la vidéo sont un facteur important. 15% évoquent la plus grosse batterie et 14% citent le processeur plus rapide. Pour 8%, ce sont les nouveaux coloris. Enfin, 4% parlent de Touch ID (qui ne sera pas là selon les dernières rumeurs) et 11% évoquent d’autres éléments.

Apple présentera ses iPhone 13 le 14 septembre à 19 heures lors d’une keynote en ligne.