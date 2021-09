Final Fantasy IV nous revient sur iOS (Lien App Store – 17,99 euros – iPhone/iPad), mais cette fois sous sa version 2D « Pixel Remaster » (le jeu existe aussi dans une version 3D modernisée sortie initialement sur 3DS). Après donc Final Fantasy (11,99 euros), Final Fantasy 2 (11,99), et Final Fantasy 3 (17,99 euros), Final Fantasy IV trouve son chemin jusque dans nos iPhone (et sur Android aussi). Au menu, des graphismes retravaillés (et assez mignons il faut dire) avec la participation de Kazuko Shibuya, le graphiste du jeu d’origine, une surface d’affichage élargie, une bande son retravaillée toujours signée Nobuo Uematsu, des commandes tactiles revues et corrigées et une option de combat automatique.



On notera pour la petite histoire que Final Fantasy IV est le premier FF à intégrer le système de combat dynamique ATB, qui permet au temps de s’écouler malgré tout durant les combats au tour par tour (ce qui est un fort générateur de stress).