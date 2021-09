Les iPhone 13 auront le droit à plusieurs espaces de stockage et coloris, et un revendeur ukrainien a partagé les informations les concernant. Ceux qui voulaient un modèle de 1 To risquent d’être déçus.

L’iPhone 13 mini serait disponible en six coloris au total : noir, bleu, violet, rose, blanc et rouge (Product Red). L’iPhone 13 aurait le droit aux mêmes coloris. Pour ce qui est des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, Apple proposerait les modèles noir, argent, or et bronze.

Concernant le stockage, l’iPhone 13 mini aurait le droit à 64 et 128 Go. L’iPhone 13 serait proposé avec 128 et 256 Go, tout comme l’iPhone 13 Pro. Vient enfin l’iPhone 13 Pro Max qui serait disponible avec 256 ou 512 Go. Quelques rumeurs avaient suggéré qu’Apple monterait jusqu’à 1 To, mais ce ne sera visiblement pas le cas si l’on en cas le revendeur.

Apple officialisera ses quatre iPhone 13 le 14 prochain lors du keynote. La conférence en ligne devrait également être l’occasion de découvrir les AirPods de troisième génération et l’Apple Watch Series 7. Les iPhone 13 sont attendus pour être des révisions de l’iPhone 12, plutôt que des modèles différents. À l’inverse, les iPhone 14 de 2022 devraient évoluer si l’on en croit des fuites publiées cette semaine, avec le retrait de l’encoche et les capteurs photo qui ne dépassent plus à l’arrière.