Epic Games profite d’une récente loi votée en Corée du Sud pour demander à Apple de remettre Fortnite sur l’App Store. La loi en question, signée à la fin août, interdit Apple et Google d’imposer leurs systèmes de paiement dans les applications. Les développeurs doivent pouvoir proposer des alternatives.

Pour rappel, Apple a retiré Fortnite de l’App Store en août 2020, quand Epic Games a modifié son jeu. Le groupe avait ajouté son propre système de paiement et avait donc contourné le système d’Apple. Les règles de l’App Store interdisent un tel comportement : les développeurs doivent utiliser le système de paiement d’Apple et lui verser une commission à chaque transaction.

Aujourd’hui, le compte Twitter d’Epic Games dédié à Fortnite indique :

Epic has asked Apple to restore our Fortnite developer account. Epic intends to re-release Fortnite on iOS in Korea offering both Epic payment and Apple payment side-by-side in compliance with the new Korean law.

— Fortnite (@FortniteGame) September 9, 2021