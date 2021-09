La victoire doit sans doute avoir un goût amer pour les avocats d’Epic Games. L’autorisation de liens externes pour le paiement in-app (forcément peu pratiques, et qu’Apple avait commencé à autoriser pour les apps de consultation de médias) n’était en effet qu’un des aspects de la plainte d’Epic Games, le studio cherchant in fine à obtenir la condamnation d’Apple pour abus anti trust et la possibilité d’installer sa propre boutique applicative sur iOS. Sur ces deux derniers points, Apple remporte donc la mise.

Epic a d’autres raisons de fulminer : la juge considère en effet que le studio est toujours redevable à Apple de 30% des 12 millions de dollars récupérés après la mise à jour de Fortnite (qui permettait l’achat direct d’in-apps sur les serveurs d’Epic), et surtout, qu’Apple n’a aucune obligation à réintégrer Epic dans l’App Store, sachant que le studio avait volontairement enfreint les règles du contrat qui le liait à Apple : l’alinéa G du verdict précise ainsi que « l’accord connexe entre Apple et Epic était valide, légal et exécutoire, et qu’en conséquence Apple a le droit contractuel de résilier son DPLA (compte développeur) avec tout ou partie des filiales, sociétés affiliées, et/ou tout autre entité sous le contrôle d’Epic Games, à tout moment et à la seule discrétion d’Apple ».

En d’autres termes, il semble très peu probable que Fortnite retourne rapidement dans l’App Store (voire qu’il y retourne tout court), la justice estimant qu’Apple est dans son droit le plus strict en boutant le studio hors de sa liste des développeurs iOS. Ironiquement donc, de nombreux développeurs/studios vont pouvoir profiter de la possibilité de placer des liens externes pour les achats in-apps… mais pas Epic Games.