Apple s’apprête à proposer à la vente dans ses Apple Store tous les coloris de son iMac M1. À ce jour, on retrouve les modèles bleu, vert, rose et argent. Dès la semaine prochaine, après la keynote de l’iPhone 13, Apple proposera aussi les modèles jaune, orange et mauve, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Les iMac M1 jaune, orange et mauve peuvent uniquement être achetés sur l’Apple Store en ligne, et ce depuis le départ. Cela va donc changer la semaine prochaine. On peut au passage imaginer que les « nouveaux » coloris seront également affichés sur les tables des boutiques d’Apple, en tant que présentation. De quoi permettre aux clients de voir les sept modèles et choisir celui qui leur correspond le mieux.

Pour le coup, cette annonce pour le Mac devrait bien la seule. Apple doit sortir ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, mais ces modèles devraient arriver dans le courant de l’automne et pas avant. Aucune rumeur n’annonce une présentation à la keynote du 14 septembre. Celle-ci devrait se consacrer à l’iPhone 13, à l’Apple Watch Series 7 et aux AirPods 3.

Les Mac pourraient bien avoir le droit à leur propre keynote dans le courant du mois d’octobre ou de novembre. C’est même probable, sachant que l’on attend un nouveau Mac mini en plus des MacBook Pro, ainsi que de nouveaux iPad.