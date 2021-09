Qobuz améliore sa prise en charge en ce qui concerne CarPlay. Depuis 2019, les utilisateurs peuvent profiter du service musical dans leur voiture, à condition de télécharger au préalable les musiques. Aujourd’hui, la plateforme ajoute le support de l’écoute en streaming.

Pour profiter de l’écoute en streaming via CarPlay, il suffit de mettre à jour l’application de Qobuz au niveau de l’App Store. Une fois que c’est fait, connectez votre iPhone à votre voiture, lancez l’application sur CarPlay et vous pouvez jouer n’importe quelle musique. Nul besoin de la télécharger au préalable, ce qui pouvait être un frein jusqu’à présent. On ne sait pas toujours ce que l’on souhaite écouter pendant un trajet, d’où l’intérêt du streaming pour lancer n’importe quel morceau.

En plus du meilleur support pour CarPlay, le service de streaming annonce le lancement de « Mon Qobuz Hebdo ». Il s’agit d’une playlist personnalisée pour chaque utilisateur, en s’adaptant à ses goûts. Elle sera renouvelée chaque semaine.

Qobuz veut miser sur la qualité audio par rapport à la concurrence. Le service de streaming français a toutefois été quelque peu bousculé par Apple Music avec l’ajout du Lossless (audio sans perte) sans hausse de prix, avec l’offre de 9,99€/mois. Spotify aussi va lancer une offre sans perte. Qobuz a donc réagi en baissant ses tarifs. C’est 12,50€/mois pour ceux qui s’engagent pendant un an ou 14,99€/mois pour ceux qui ne souhaitent pas d’engagement. La formule donne accès au streaming en qualité studio (FLAC 24 bits jusqu’à 192 kHz).