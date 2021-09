Apple a à peine présenté les iPhone 13 Pro avec leur écran ProMotion de 120 Hz que Samsung a décidé de faire un tacle. C’est par le biais d’un tweet que le constructeur coréen a noté qu’un tel écran existe déjà sur ses smartphones.

« Nous rafraîchissons à 120 Hz depuis un moment maintenant… », a tweeté Samsung alors qu’Apple présentait l’iPhone 13 Pro lors de sa keynote. Effectivement, les Galaxy ont déjà le droit à un écran de 120 Hz. Le premier smartphone haut de gamme de la marque à l’adopter fut le Galaxy S20 en mars 2020.

We’ve been refreshing at 120Hz for a while now…

— Samsung Mobile US (@SamsungMobileUS) September 14, 2021